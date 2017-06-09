Адвокаты Трампа намерены подать иск против Коми, сообщает CNN

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Адвокаты президента США Дональда Трампа намерены подать иск против бывшего директора ФБР Джеймса Коми, сообщила в пятницу телекомпания CNN.

Ссылаясь на собственные источники, телекомпания уточнила, что вопрос будет касаться высказываний Коми на слушаниях в конгрессе о том, что он передал другу для публикации в прессе свои записи, касавшиеся встреч с Трампом. Сам Коми сообщил об этом в ходе слушаний в сенатском комитете по разведке в четверг.

По данным телеканала, "как отметили источники, тот факт, что Коми признался в распространении информации, стал просто находкой для адвокатов, которые намеревались подать иск против него".