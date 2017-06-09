Аваков встретится с радикалами, устроившими драку на концерте Билык

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что проведет встречу с радикалами, которые устроили потасовку на концерте украинской певицы Ирины Билык в Одессе.

Накануне местные СМИ сообщили, что радикалы подрались с полицией в Одессе во время концерта певицы Билык. Правоохранители завели два уголовных дела по факту стычки.

"Мне известно, что в Одессе был вчера эпизод с концертом одной из певиц, мы сегодня посвятим этому время, разберем эту ситуацию, в том числе я, глава Нацполиции и народные депутаты проведем встречу с активистами. Я думаю, что мы найдем диалог и больше не будет такого инцидента. Просто потому, что это некрасивый инцидент для большого города", — цитирует Авакова телеканал "112 Украина".

Ранее украинский телеканал "Эспрессо" сообщил, что радикалы угрожали в четверг сорвать концерт Билык в Одессе из-за ее поездок и выступлений в России, под угрозой срыва также ряд выступлений других украинских и российских исполнителей.

В конце мая из-за протеста радикалов был сорван концерт в Одессе украинской певицы Светланы Лободы, которую радикалы обвиняют в частых поездках и выступлениях в России. В свою очередь украинский певец Иван Дорн решил отменить концерт в Одессе, запланированный на 9 июня, из-за угроз радикалов.