В Дании сбежавший с выставки бык ранил четырех детей

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сбежавший бык ранил шесть человек в датском городе Оденсе, в том числе четырех детей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщила местная полиция, из-за быка получили ранения четыре девочки, возраст которых варьируется от 11 месяцев до семи лет. Также пострадали 50-летняя женщина и 58-летний мужчина. Двух детей забрала скорая помощь. Бык впоследствии был пойман.

Уточняется, что дети из близлежащих школ приехали на ежегодную выставку рогатого скота в Оденсе, располагающемся в 170 километрах к западу от Копенгагена.