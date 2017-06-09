В правительстве Испании заявили, что заблокируют референдум по Каталонии

Акции в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. Архивное фото

Акции в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. Архивное фото

МАДРИД, 9 июн — РИА Новости, Сергей Сарымов. Правительство Испании заблокирует любые попытки каталонских властей провести референдум о независимости региона, заявил на пресс-конференции представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго.

Он отметил, что власти Испании "заблокируют любые голосования за независимость Каталонии".

В пятницу по результатам внеочередного заседания парламента Каталонии глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что проведение референдума о возможном обретении независимости Каталонии от Испании намечено на 1 октября 2017 года. На всеобщее голосование будет вынесен вопрос "хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимой с республиканской формой правления?".

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти и Конституционный суд считают незаконными.