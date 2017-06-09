Украинцев обяжут документально подтвердить выезд с целью работы в Польше

ВАРШАВА, 9 июн — РИА Новости. Граждане Украины, намеревающиеся работать в Польше, должны будут доказать это документально при пересечении границы, сообщили в пограничной службе Польши.

"Граждане Украины, желающие работать в Польше, должны будут предъявить на границе дополнительный документ, подтверждающий это намерение", — говорится в сообщении пограничной службы.

В польской погранслужбе пояснили, что граждане Украины, имеющие старые паспорта (не биометрические), по-прежнему должны получать визу для путешествия в шенгенскую зону. Также пограничники отметили, что граждане Украины, желающие воспользоваться отменой краткосрочных виз, "не могут представлять угрозы для общественного порядка", а также "не могут фигурировать в списках лиц, въезд которых в Евросоюз является нежелательным".

Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу через 20 дней, то есть с 11 июня.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности, о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.