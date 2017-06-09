Генсек ООН назвал "наиболее мощный путь в борьбе с терроризмом"

АСТАНА, 9 июн — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал инклюзивное развитие мощнейшим путем в борьбе с терроризмом.

"Инклюзивное развитие — наиболее мощный путь по борьбе с терроризмом",- сказал Гутерреш на саммите ШОС.

Он так же призвал лидеров государств-участников и наблюдателей при ШОС демонстрировать приверженность парижскому соглашению по климату.

Заседание Совета глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком составе проходит в пятницу в Астане. Планируется, что главы государств подпишут Астанинскую декларацию, будет принята Конвенция ШОС по противодействию экстремизму. Ожидается также, что главы государств оценят ситуацию в ШОС, определят задачи и перспективы развития организации.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане Индия и Пакистан станут полноправными членами организации.