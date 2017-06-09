Политолог: выборы в Британии показывают, что избиратель запутался

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Итоги голосования на парламентских выборах в Великобритании, на которых консерваторы теряют парламентское большинство, показывают, что британцы дезориентированы, а премьер-министр Тереза Мэй так и не смогла доказать согражданам, что ее правление приведет к большей предсказуемости, полагает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ, эксперт Российского совета по международным делам Павел Каневский.

"Проблема в том, что британский избиратель сегодня дезориентирован, он запутался. Терезе Мэй так и не удалось доказать ни простым гражданам, ни бизнесу, ни даже многим собственным однопартийцам, не говоря о представителях других партий, что ее правление приведет к большей предсказуемости", — сказал Каневский РИА Новости.

По его мнению, Мэй не относится к тому типу политических лидеров, "которые способны четко обозначать свою программу и цели – у нее очень много недосказанности, она часто пользуется весьма двусмысленными формулировками, и это очень запутало британских избирателей в последние месяцы". Как указал Каневский, избиратели не совсем понимают траекторию дальнейшего развития страны, ее место в Европе и мире.

По словам политолога, "сделать объектом общественного недовольства Евросоюз было эффективным, но недальновидным решением". Теперь, когда переговоры о выходе Великобритании должны начаться, "поиск виноватых не закончится", отметил он. "Разница лишь в том, что виноватых теперь чаще будут искать не в Брюсселе, а внутри страны, что лишь усилит раскол между обществом и государством", — добавил Каневский.

Кроме того, как считает политолог, непредсказуемый итог выборов был связан с тем, что в Великобритании усилились политические силы, которые долгое время считались практически маргинальными. "Историческую трансформацию переживают лейбористы, в ряды которых Джереми Корбин внес очень большую сумятицу своими крайне левыми взглядами, причем получив неожиданную поддержку, как граждан, так и партийцев. Влияние левого витка до конца еще не осознанно, но очевидно, что лейбористы отвоевывают потерянные позиции, отбирая, в том числе и голоса в традиционных консервативных избирательных округах", — сказал эксперт.

"Если кого-то и можно считать относительным победителем на этих выборах – это точно будут лейбористы, которые набрали гораздо больше голосов, чем ожидалось", — подчеркнул он.

Еще одним из факторов, повлиявших на итоги выборов, являются недавние теракты в Великобритании, полагает политолог. "Теракты, несомненно, оказали влияние на результаты, которых добились консерваторы. Хотя они, как мне кажется, неоднозначно "сыграли на руку" всем политическим силам Великобритании. Но теракты – это лишь один из факторов", — добавил эксперт.

По данным на 09.30 мск, количество мандатов у Консервативной партии составило 314, у Лейбористской – 261, на третьем месте Шотландская национальная партия с 35 мандатами. Либерал-демократическая партия получила 12 мест, Демократическая юнионистская партия — 10 мандатов, а Партия независимости — самая правая партия — не получила ни одного.

Голоса еще на нескольких участках пока не подсчитаны, но общий расклад серьезно изменить уже не могут.

Ни одна из партий не получила абсолютного большинства, при том, что раньше у консерваторов было 330 мандатов. Это означает возникновение ситуации "подвешенного парламента", при которой партии должны искать способы формирования коалиций.