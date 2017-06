Макрон призвал международное сообщество "вновь сделать планету великой"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ученых, инженеров и предпринимателей всего мира "вновь сделать планету великой", объединив свои усилия на базе запущенного французскими властями экологического интернет-сайта makeourplanetgreatagain.fr, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Название портала: "Сделаем нашу планету великой вновь" (Make our planet great again) — вторит предвыборному лозунгу американского президента Дональда Трампа: "Сделаем Америку великой вновь" (Let's make America great again). Данный шаг стал очередным ответом французских властей на решение Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату.

"Вслед за решением США выйти из Парижского соглашения по климату президент Республики Эммануэль Макрон 1 июня 2017 года призвал исследователей, преподавателей, предпринимателей, ассоциации, неправительственные организации, студентов и все гражданское общество мобилизоваться и присоединиться к Франции в борьбе с глобальным потеплением. Сегодня этот призыв оформился через запуск интернет-платформы "Сделаем нашу планету великой вновь". Эта платформа должна упростить движение в защиту нашей планеты, в котором участвуют те, кто желает инвестировать в проекты, проводить исследования, искать финансирование или обосноваться во Франции", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Трамп 1 июня объявил, что Вашингтон выходит из Парижского соглашения по климату. Свое решение он объяснил тем, что соглашение было "крайне нечестным" по отношению к США, могло нанести ущерб их экономическим интересам, которые он ставит на первое место, и обогащало бы другие страны, такие, как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.