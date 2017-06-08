Коми заявил, что был обеспокоен шагами администрации Обамы по делу Клинтон

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что был обеспокоен действиями администрации Барака Обамы по делу Хиллари Клинтон.

Коми рассказал, что в ходе расследования против Клинтон тогдашний генпрокурор Лоретта Линч предложила говорить ему о "вопросе" Клинтон, а не о "расследовании". "Меня это беспокоило", — сказал Коми на слушаниях в сенате.

Кроме того, Коми сообщил, что встреча Линч и экс-президента США, супруга Хиллари Билла Клинтона привела его к выводу о необходимости публично выступить по делу Клинтон в июле 2016 года. Тогда Коми заявил о прекращении расследования против Клинтон, но жестко раскритиковал ее.

Побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против нее за 10 дней до выборов.

При увольнении Коми в мае первый замгенпрокурора Род Розенстайн распространил меморандум, в котором обосновал претензии к Коми. По его словам, Коми в июле 2016 года превысил полномочия, самостоятельно объявив о закрытии дела против Клинтон в обход главы министерства — генпрокурора США. Как заявил Розенстайн, Коми должен был сообщить, что ФБР завершило расследование дела и передало его федеральным прокурорам. При этом, по его словам, Коми действовал без разрешения руководства Минюста, в чью структуру входит ФБР. Кроме того, Коми изложил свою позицию на пресс-конференции "как заключительное слово обвинения в отсутствие процесса", хотя не имел права и не должен был этого делать, отмечается в меморандуме. В результате, по мнению Розенстайна, Коми допустил "серьезные ошибки в работе", отказался их признать и неспособен их исправить.