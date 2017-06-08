С Трафальгарской площади в Лондоне эвакуировали людей

ЛОНДОН, 8 июн — РИА Новости. Посетителей Трафальгарской площади, одной из центральных туристических точек в Лондоне, эвакуировали из-за подозрительного предмета, сообщила столичная полиция.
Кроме этого, эвакуирована ближайшая станция метро "Чаринг-Косс". СМИ сообщили, что на месте работают вооруженные сотрудники полиции.
Позднее в полиции сообщили, что инцидент не связан с терроризмом, никто не пострадал.
"Офицеры присутствуют на месте событий, выставлены кордоны. Станцию "Чаринг-Кросс" закрыли в качестве превентивной меры", — сообщил представитель полиции.
#BREAKING: Here are more photos of the scene at Trafalgar Square, with Charing Cross station closed. (Photos by @AmichaiStein1) pic.twitter.com/WftcSN6eT1— Breaking9news (@Breaking9news) 8 июня 2017 г.
В Лондоне в настоящий момент повышены меры безопасности из-за проходящих сегодня выборов и недавнего теракта, унесшего восемь жизней. Третьего июня автомобиль с террористами врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое боевиков, выбравшись из машины, напали на прохожих. Подоспевшая полиция ликвидировала террористов.
Trafalgar square evacuated pic.twitter.com/Dxyr5T1PV6— igor arrais de sá (@igor_arrais) 8 июня 2017 г.
BREAKING NEWS: London's Trafalgar Square evacuated as armed police move in https://t.co/guQe3Peja4 pic.twitter.com/Gct1fo8E8S— Daily Express (@Daily_Express) 8 июня 2017 г.