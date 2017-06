С Трафальгарской площади в Лондоне эвакуировали людей

ЛОНДОН, 8 июн — РИА Новости. Посетителей Трафальгарской площади, одной из центральных туристических точек в Лондоне, эвакуировали из-за подозрительного предмета, сообщила столичная полиция.

Кроме этого, эвакуирована ближайшая станция метро "Чаринг-Косс". СМИ сообщили, что на месте работают вооруженные сотрудники полиции.

Позднее в полиции сообщили, что инцидент не связан с терроризмом, никто не пострадал.

"Офицеры присутствуют на месте событий, выставлены кордоны. Станцию "Чаринг-Кросс" закрыли в качестве превентивной меры", — сообщил представитель полиции.

#BREAKING: Here are more photos of the scene at Trafalgar Square, with Charing Cross station closed. (Photos by @AmichaiStein1) pic.twitter.com/WftcSN6eT1