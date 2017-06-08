В МИД назвали неприемлемым лишение иммунитета дипсобственности в США

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Если Вашингтон не возобновит дипломатический иммунитет российской дипсобственности в США, то ответ в отношении американских объектов в России будет зеркальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская позиция по фактически конфискованным объектам российской собственности на территории США известна. Мы считаем действия властей США абсолютно неприемлемыми, поскольку они грубо нарушают положения Венской конвенции о дипломатических отношениях 61 года. Мы требуем незамедлительно вернуть на то, что отобрано было совершенно незаконно, и также хотели бы отметить, что если возникнет ситуация, что Вашингтон не возобновит дипломатический иммунитет нашей собственности, то ответ в отношении американских объектов в России будет зеркальным. Об этом, кстати, посольство США в Москве уже предупреждено", — заявила Захарова.

Она отметила, что в государственном департаменте США информацию о возможности лишения дипломатической неприкосновенности собственности "пока не подтвердили".