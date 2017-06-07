Трамп обвинил демократов в разрушении системы здравоохранения в США

ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Президент США республиканец Дональд Трамп в среду обвинил членов Демократической партии в "разрушении здравоохранения" в стране.

"От демократов только обструкция! Демократы только разрушают здравоохранение в этой стране. У нас не было никакой помощи (от демократов), и у нас не будет никаких голосов (в конгрессе) независимо от того, что мы делаем. Мы предложили вам величайший план (в области здравоохранения – ред.) в мировой истории, но у вас не будет ни одного голоса от демократов", — заявил Трамп, выступая в штате Огайо, куда он прибыл для обсуждения вопросов здравоохранения.

Республиканцы обладают большинством в обеих палатах конгресса США, однако в сенате их голосов недостаточно для единоличного принятия законов. Именно там сейчас находится на рассмотрении законопроект "Об американской медицинской помощи", который ранее со второй попытки удалось принять в палате представителей.

Этот закон должен "отменить и заменить" систему здравоохранения Obamacare, принятую в 2010 году при президенте Бараке Обаме. Трамп и республиканцы называют ее "ужасной", поскольку, по их подсчетам, она привела к значительному росту стоимости медицинских услуг в стране.

В свою очередь демократы категорически не согласны с законопроектом республиканцев, утверждая, что его принятие приведет к росту числа людей в стране, которые вообще не будут иметь медицинских страховок.