Эксперт рассказал, на чем сконцентрируются в Британии во время выборов

ЛОНДОН, 7 июн — РИА Новости. Главным вопросом досрочных выборов в Великобритании после терактов стала борьбе с терроризмом, а не тема выхода страны из ЕС, из-за чего премьер Тереза Мэй может получить меньше мест в парламенте, чем рассчитывала, заявил РИА Новости экс-замминистра Великобритании и бывший заместитель генсека ООН Марк Мэллок Браун.

"Я предполагаю, что Мэй выиграет с меньшим преимуществом, чем она ожидала, но все стороны будут утверждать, что выборы, которые должны были касаться в основном Brexit, стали концентрироваться вокруг вопроса о терроризме", — сказал он. По его словам, из-за этого премьер может не получить "мандат, на который рассчитывала".

Внеочередные всеобщие выборы в парламент проводятся по инициативе консервативного правительства. После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, премьер-министр решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.

Консерваторы долгое время лидировали в опросах предпочтений британских избирателей. По данным опроса YouGov, проведенного до теракта в Манчестере, Консервативная партия могла рассчитывать на 44% голосов избирателей, Лейбористская партия — на 35% голосов. После теракта в Манчестере, который произошел 22 мая, расклад сил изменился — правящая партия стала терять голоса, а находящиеся в оппозиции лейбористы, напротив, стремительно набирать.