Сотни детей эвакуированы из Марави, где идут бои

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Около 300 детей эвакуированы из филиппинского города Марави, где на протяжении двух недель продолжаются бои, передает агентство Рейтер.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство" *. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао на юге страны может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 экстремистов. В ходе столкновений с армией, которые продолжались больше недели, ликвидированы 95 боевиков, погибли 25 солдат и 19 мирных граждан.

Сообщается, что около 300 детей эвакуированы в город Пантар к северу от Марави. Учителя в Пантаре заявляют, что предоставляют детям помощь и помогают им "выражать себя с помощью искусства", передает агентство. Сообщается, что дети изображают то, "что находится в их сердцах", также их картины полны надежды на скорое окончание военных действий.

По данным агентства, большинство из 200 тысяч жителей Марави покинули город, еще 1545 мирных жителей были спасены. По некоторым данным, число погибших мирных жителей может достигать 38 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.