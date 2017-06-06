Напавший на полицию в Париже оказался 40-летним студентом

ПАРИЖ, 6 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Мужчина, с молотком напавший во вторник на полицейских у собора Парижской Богоматери, оказался 40-летним студентом алжирского происхождения, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

По информации газеты Figaro, мужчина живет в департаменте Валь-д'Уаз на севере столичного региона Франции.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина с молотком попытался напасть на полицейских, те открыли по нему огонь. Нападавшего, который получил пулевое ранение, увезла с места происшествия карета скорой помощи. По информации СМИ, он в крайне тяжелом состоянии. Один из полицейских получил легкие ранения в результате удара молотком по голове.

Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло расследование в связи с инцидентом.