Додон: у кабмина не было оснований для высылки российских дипломатов

КИШИНЕВ, 6 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил во вторник на брифинге, что не получил достаточных аргументов для высылки российских дипломатов.

Посольство России в Молдавии 29 мая получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране. Как заявил премьер республики Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. МИД России позднее сообщил, что объявляет персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева. Молдавские дипломаты, выдворяемые из России, отправились на родину 3 июня.

"Что касается российских дипломатов. В первую очередь высказал свою позицию министерству иностранных дел и европейской интеграции и Службе информации и безопасности, что они не уведомили ни Совбез, ни президента Молдавии", — сказал Додон после заседания Высшего совета безопасности.

По его мнению, оба ведомства действовали с нарушением закона.

"Заслушав представленную информацию, могу сказать мнение большей части членов Высшего совета безопасности, что не было достаточно предпосылок для принятия таких жестких мер", — заявил Додон.