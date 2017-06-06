В Мосуле боевики ИГ* убили 163 мирных жителя за попытку покинуть город

ЖЕНЕВА, 6 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Порядка 163 человек, включая детей, были убиты в западном пригороде Мосула боевиками запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) при попытке покинуть город, сообщил во вторник верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн.

"Вчера мои сотрудники сообщили мне, что после убийства бойцами ИГ порядка 163 человек, чтобы не дать им покинуть пригород западного Мосула, тела убитых иракских мужчин, женщин и детей продолжают оставаться на улицах Аль-Ширы", — заявил он, выступая на открытии 35-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

УВКПЧ предполагает, что убийства были совершены 1 июня.

Иракские военные заявили на прошлой неделе, что начали штурм последних районов в западном Мосуле, подконтрольных террористам ИГ. Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в западной части.

*Террористическая организация, запрещенная в России.