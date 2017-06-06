В Киеве проверяют информацию о теплоходе, который следует в Ростов-на-Дону

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Министерство инфраструктуры Украины проверяет информацию о смене маршрута теплохода "Генерал Ватутин", который, по данным СМИ, отказался заходить в Одессу и взял курс на Ростов-на-Дону, заявил во вторник глава ведомства Владимир Омелян.

Ранее СМИ сообщили, что украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин" изменил курс и движется в сторону Ростова-на-Дону. По данным одесского издания "Думская" , 1 июня лайнер вышел из Киева в так называемый "горящий тур". Не заходя в очередной пункт круиза — порт Одесса — он направился из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. В понедельник лайнер вышел из Вилкова и взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега полуострова, а во вторник утром возобновил движение. При этом на сайте MarineTraffic, на котором отслеживается движение судов в реальном времени, сообщается, что "Генерал Ватутин" направляется из Измаила в Ростов-на-Дону.

"Мы сейчас выясняем ситуацию, мы тоже получили это сообщение утром. Я думаю, что более детальный ответ дадим, когда поймём полностью причины этого", — сказал Омелян журналистам.

"Генерал Ватутин" — круизный четырехпалубный теплоход, который курсирует по Днепру и Черному морю. На судне оборудованы 154 гостевых номера, в них могут разместиться 280 пассажиров. На судне также есть два ресторана, два бара, читальный зал, сауна, салон красоты и сувенирный киоск.