Косачев: слова Пенса о России и Иране вызывают сожаление и разочарование

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Заявления вице-президента США Майка Пенса о том, что Россия, Иран и терроризм входят в число главных угроз в мире, вызывают сожаление и разочарование, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Пенс в понедельник назвал РФ, Иран и терроризм в числе главных угроз в мире, в борьбе с которыми США готовы помочь своим союзниками по НАТО.

"Заявления вице-президента США Майка Пенса о том, что РФ, Иран и терроризм относятся к числу главных угроз в мире, ничего, кроме сожаления и разочарования, вызвать не могут. Они показывают, что администрация Дональда Трампа либо откровенно некомпетентна, либо в очередной раз идет путем, проторенным предшественниками. А скорее всего — и первое, и второе", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его словам, "история должна была научить, что одни и те же подходы не могут дать разный результат — а у предшественников он откровенно провальный".

"Когда вы в одном ряду угроз называете терроризм и тех, кто с ним реально, а не номинально сражается — это апофеоз абсурда, который лишает высказывания любого смысла, кроме чисто пропагандистского", — заметил российский сенатор.

Он добавил, что "хотя в чем-то второй человек в США прав, говоря о том, что Россия и Иран создают опасности для мира". "С той поправкой, что они опасны для однополярного мира. Который не привык считаться ни с интересами, ни с суверенитетом, ни с мнением государств, не относящихся к единому полюсу. Эта система сейчас "дышит на ладан" и бешено сопротивляется", — написал Косачев.

"Однако именно она и является главной угрозой для планеты, как всякая авторитарная конструкция. Уверен, даже Трампу и Ко придется принять на веру, что демократия в конце концов победит и в глобальном масштабе", — заключил он.