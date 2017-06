В Манчестере концерт памяти жертв теракта собрал четыре миллиона фунтов

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Благотворительный концерт, прошедший в Манчестере в память о жертвах теракта 22 мая, собрал более 4 миллионов фунтов стерлингов, пишет газета Financial Times.

В воскресенье вечером в Манчестере проходил благотворительный концерт One Love Manchester в пользу пострадавших при взрыве в этом городе. Ожидалось, что в нем примут участие Ариана Гранде, Джастин Бибер, Фаррел Уильямс, Кэти Перри, Майли Сайрус, группы Coldplay и Take That. Концерт призван продемонстрировать солидарность с теми, кого коснулся теракт в комплексе "Манчестер Арена", жертвами которого стали 22 человека, в том числе 12 детей. Как сообщил телеканал Би-би-си, на концерт собрались более 50 тысяч человек.

Как пишет издание, чистая прибыль от продажи билетов на концерт составила порядка 2 миллионов фунтов, ожидается, что все эти средства будут направлены в фонд, созданный совместно с британским Красным Крестом и городскими властями для оказания помощи семьям жертв теракта. Еще порядка 2 миллионов фунтов были собраны за время проведения концерта в виде пожертвований.

Ранее британский Красный Крест сообщил, что общая сумма пожертвований, которые удалось собрать для фонда Manchester Emergency Fund, составляет более 10 миллионов долларов.

Как пишет издание, концерт транслировался онлайн в более 50 странах. Аудитория составила прядка 10,9 миллиона зрителей на территории Великобритании, к концу концерта количество зрителей достигло отметки в 14,5 миллиона зрителей.

За последние две недели в Великобритании произошли два теракта. В понедельник, 22 мая, взрыв прогремел во время концерта американской певицы Арианы Гранде в Манчестере, в результате погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта в Лондоне погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.