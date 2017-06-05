Представители сирийской оппозиции прокомментировали ситуацию с Катаром

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Дипломатический конфликт между рядом арабских государств и Катаром может негативно отразиться на прогрессе переговоров по Сирии в Астане, заявил РИА Новости представитель платформы сирийской оппозиции "Дамаск" Тарек Ахмад.

Саудовская, Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

"Мне кажется, это может повлиять на следующий раунд переговоров в Астане. Эту встречу поддерживают Россия, Иран и Турция. Турция и Иран, вероятно, встанут на сторону Катара, и дальнейшее развитие конфликта может усложнить ситуацию вокруг Сирии, дополнив ее противостоянием Стамбула и Тегерана против Каира и Эр-Рияда", — сообщил собеседник агентства.

Ранее посол Сирии в РФ Рияд Хаддад сообщал РИА Новости, что новый раунд переговоров по САР в Астане состоится 12-13 июня. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее также сообщил, что на встрече соберутся страны-гаранты перемирия в Сирии: Россия, Турция и Иран. Кроме того, в переговорах помимо стран-гарантов примут участие вооруженная оппозиция Сирии, представители правительства Сирии, а также наблюдатели — Иордания, США и ООН.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек.

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