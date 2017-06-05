Тиллерсон призвал страны преодолеть разногласия в ситуации с Катаром

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал арабские страны преодолеть разногласия на фоне ситуации с Катаром.
Госсекретарь, стенограмму выступления которого распространил в Вашингтоне госдепартамент, отметил, что США призывают "все стороны сесть вместе и устранить эти разногласия". Он также подчеркнул готовность Вашингтона помочь в решении ситуации.
Саудовская, Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.