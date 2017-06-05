Правительство Катара заявило о приверженности борьбе с терроризмом

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Правительство Катара в ответ на обвинения в поддержке терроризма, сопровождавшие разрыв отношений с Дохой рядом арабских государств, заявило, что намерено продолжать сотрудничество с мировым сообществом в борьбе с терроризмом, передает телеканал "Аль-Джазира".

Саудовская, Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

"Мы вновь подтверждаем нашу приверженность работе с международным сообществом по борьбе с терроризмом", — цитирует канал заявление кабинета министров Катара. Доха является партнером международной коалиции во главе с США.

Правительство отметило, что также остается верным принципам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и сохранит открытым воздушное и морское пространство для импорта и перемещений.

"Мы приняли все необходимые меры предосторожности для обеспечения нормальной жизни", — отметило правительство.

Ранее египетский портал Youm7 сообщил со ссылкой на очевидцев, что жители Катара после новостей о разрыве отношений с рядом арабских государств начали спешно скупать продукты и питьевую воду в местных магазинах. Как сообщал телеканал "Аль-Джазира", в районе саудовско-катарской границы уже скапливаются большегрузные фуры, которые не могут попасть на территорию Катара.