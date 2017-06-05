В Польше заявили, что продолжат сотрудничать с США по климату

ВАРШАВА, 5 июн — РИА Новости. Польша продолжит сотрудничество с США по климату, несмотря на выход Вашингтона из Парижского соглашения, заявил РИА Новости официальный представитель министерства окружающей среды Павел Муха.

В четверг президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

"Министерство окружающей среды принимает к сведению решение, принятое президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом о выходе из парижского соглашения по климату. Как будущий председатель саммита по климату, Польша декларирует сотрудничество со всеми сторонами конвенции по изменению климата, в том числе с США", – сказал Муха.

Пресс-секретарь отметил, что климатическая политика "является для Польши очень важной", а парижское соглашение дает "шанс на устойчивое развитие мира".

"Парижское соглашение — это важное международное соглашение, целью которого является стремление к климатической нейтральности, то есть выравниванию уровня выбросов с количеством CO2… Этот договор должен защитить климат, а также позволяет сохранить специфику национальных экономик. Это особенно важно для Польши, так как гарантирует нам, что далее мы сможем использовать имеющиеся сырьевые ресурсы", – отметил он.

Парижское соглашение по климату определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.