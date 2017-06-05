Володин призвал создать спецкомитет по борьбе с терроризмом в ПА ОБСЕ

БЕЛГРАД, 5 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал создать в рамках ПА ОБСЕ специальный комитет, который будет заниматься борьбой с терроризмом и экстремизмом.

В понедельник делегация Госдумы во главе с Володиным находится с визитом Белграде.

"Было бы правильно ПА ОБСЕ создать специальный комитет, который будет заниматься борьбой с терроризмом и экстремизмом. И мы считаем, что эти вопросы, безусловно, требуют реакции со стороны стран, парламентов, которые входят в эту парламентскую ассамблею", — сказал Володин журналистам.

Он подчеркнул, что необходимо более эффективно задействовать международные парламентские структуры для борьбы с терроризмом, решения вопросов безопасности стран и борьбы с наркотрафиком и незаконной миграцией.

"В этой связи должна более эффективно работать ПА ОБСЕ, решение вопросов противодействия тем вызовам, которые сейчас, мы видим с вами, пришли в каждую европейскую страну, от чего гибнут люди", — добавил парламентарий.