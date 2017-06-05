Япония сожалеет по поводу выхода США из Парижского соглашения по климату

ТОКИО, 5 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония сожалеет по поводу выхода США из Парижского соглашения и будет искать пути дальнейшего сотрудничества с Вашингтоном по климатическим изменениям, заявил в понедельник японский премьер-министр Синдзо Абэ.

"Сожалеем", — приводит слова главы правительства Японии агентство Киодо

"Будем и впредь искать возможность решать проблему изменения климата, а также пути совместного сотрудничества", — заявил Абэ.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из Парижского соглашения по климату. Американский лидер сказал, что его страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.