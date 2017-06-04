Чайка заявил, что Браудер до сих пор пытается инициировать дело против него

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что глава Hermitage Capital Уильям Браудер до сих пор пытается добиться возбуждения уголовного дела на Западе против него самого и его семьи.

"Браудер и сейчас пытается инициировать на Западе возбуждение уголовного дела против моей семьи, против меня лично", — заявил Чайка в интервью телеканалу НТВ "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, имеются в виду нападки на его сыновей. На вопрос журналиста, как им с этим справляться, Чайка ответил: "Своими делами показывать, что они действительно честно живут и работают".

"Даже те проверки, которые были в отношении старшего сына в Швейцарии, Греции, о многом говорят. Это беспрецедентный случай, когда прокуратура, МИД Швейцарии говорит, что вообще все чисто, никаких вопросов нет, в Греции говорят, что все великолепно", — заключил Чайка.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В России Браудер заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена.

Кроме того, Чайка добавил, что ситуация с незаконным возбуждением уголовных дел и незаконным привлечением бизнесменов к уголовной ответственности остается сложной.

"Мне поступило напрямую 850 жалоб и обращений бизнесменов. К сожалению, по-прежнему остается одним из таких сложных вопросов незаконное привлечение к уголовной ответственности, незаконное возбуждение уголовных дел в отношении бизнесменов", — сказал он.