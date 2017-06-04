Чайка заявил, что Браудер до сих пор пытается инициировать дело против него

21:0404.06.2017
(обновлено: 21:24 04.06.2017)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что глава Hermitage Capital Уильям Браудер до сих пор пытается добиться возбуждения уголовного дела на Западе против него самого и его семьи.
"Браудер и сейчас пытается инициировать на Западе возбуждение уголовного дела против моей семьи, против меня лично", — заявил Чайка в интервью телеканалу НТВ "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, имеются в виду нападки на его сыновей. На вопрос журналиста, как им с этим справляться, Чайка ответил: "Своими делами показывать, что они действительно честно живут и работают".
"Даже те проверки, которые были в отношении старшего сына в Швейцарии, Греции, о многом говорят. Это беспрецедентный случай, когда прокуратура, МИД Швейцарии говорит, что вообще все чисто, никаких вопросов нет, в Греции говорят, что все великолепно", — заключил Чайка.
Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В России Браудер заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена.
Кроме того, Чайка добавил, что ситуация с незаконным возбуждением уголовных дел и незаконным привлечением бизнесменов к уголовной ответственности остается сложной.
"Мне поступило напрямую 850 жалоб и обращений бизнесменов. К сожалению, по-прежнему остается одним из таких сложных вопросов незаконное привлечение к уголовной ответственности, незаконное возбуждение уголовных дел в отношении бизнесменов", — сказал он.
В субботу в "Экспофоруме" на ПМЭФ прошло несколько панельных сессий, а также деловой завтрак "Америка-Россия. Бизнес сближение".
На фото (слева направо): генеральный директор ПАО "Соллерс" Вадим Швецов, президент ОАО "АВТОВАЗ" Николя Мор, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, телеведущая Мария Бондарева, вице-президент Фонда "Центр стратегических разработок" Владимир Княгинин на панельной сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке".
На панельной сессии по автомобилестроению глава "Ростелекома" рассказал, что компания планирует создать агрегатор для поездок людей по типу Gett и Uber, но с большим числом видов транспорта.
Также на сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке" выступил глава "АвтоВАЗа" Николя Мор. На фото: представители "Аэрофлота" на ПМЭФ
Николя Мор сообщил, что "АвтоВАЗ" снизил прогноз по экспорту на 2017 год на 16,7% — до 25 тысяч автомобилей — из-за низкого рынка в Казахстане. При этом в России, как ожидает компания, автомобилей в этом году купят больше.
На фото: губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью "РИА Новости" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
На полях ПМЭФ глава российского фонда Кирилл Дмитриев рассказал, что Владимир Путин поддержал идею инвестиционного фонда в юанях, который планируют создать РФПИ и Банк развития Китая (China Development Bank).
На фото: посетители ПМЭФ.
Стенд компании Ford на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
Презентационный стенд Чемпионата мира по футболу - 2018 на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
На фото: участники бизнес-диалога "Россия — Швеция: инвестиции и инновации как основные точки взаимного роста" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
В кулуарах форума кинопродюсер Алексей Петрухин рассказал, что в России снимают две новые части фильма "Вий". В одной из них события происходят в Китае, а в другой - в Индии.
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что рабочая группа, в которую входят представители Минкомсвязи, ФСБ и "Ростеха", в июле представит предложения для операторов связи по реализации пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой"). На фото: стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Также глава "Ростеха" заявил, что России необходимо приложить максимальные усилия для наращивания доли цифровой экономики.
На фото: стенд "Почты России" на Петербургском международном экономическом форуме.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что основатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб признал, что ПМЭФ стал таким же известным и авторитетным, как и ежегодные встречи в Давосе.
На фото: стенд Сбербанка на ПМЭФ.