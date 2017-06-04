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Чайка заявил, что Браудер до сих пор пытается инициировать дело против него

Сюжет:
Дело Браудера (68)
21:0404.06.2017
(обновлено: 21:24 04.06.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День первыйПетербургский международный экономический форум. День первый
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что глава Hermitage Capital Уильям Браудер до сих пор пытается добиться возбуждения уголовного дела на Западе против него самого и его семьи.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чайка назвал Браудера международным мошенником

"Браудер и сейчас пытается инициировать на Западе возбуждение уголовного дела против моей семьи, против меня лично", — заявил Чайка в интервью телеканалу НТВ "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, имеются в виду нападки на его сыновей. На вопрос журналиста, как им с этим справляться, Чайка ответил: "Своими делами показывать, что они действительно честно живут и работают".

"Даже те проверки, которые были в отношении старшего сына в Швейцарии, Греции, о многом говорят. Это беспрецедентный случай, когда прокуратура, МИД Швейцарии говорит, что вообще все чисто, никаких вопросов нет, в Греции говорят, что все великолепно", — заключил Чайка.

Здание Мосгорсуда. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мосгорсуд признал законным заочный арест главы Hermitage Capital Браудера
Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В России Браудер заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена.

Кроме того, Чайка добавил, что ситуация с незаконным возбуждением уголовных дел и незаконным привлечением бизнесменов к уголовной ответственности остается сложной.

"Мне поступило напрямую 850 жалоб и обращений бизнесменов. К сожалению, по-прежнему остается одним из таких сложных вопросов незаконное привлечение к уголовной ответственности, незаконное возбуждение уголовных дел в отношении бизнесменов", — сказал он.

Третий день работы Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ субботу в "Экспофоруме" на ПМЭФ прошло несколько панельных сессий, а также деловой завтрак "Америка-Россия. Бизнес сближение".Студия радио Sputnik в Экспофоруме на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В субботу в "Экспофоруме" на ПМЭФ прошло несколько панельных сессий, а также деловой завтрак "Америка-Россия. Бизнес сближение".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа фото (слева направо): генеральный директор ПАО "Соллерс" Вадим Швецов, президент ОАО "АВТОВАЗ" Николя Мор, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, телеведущая Мария Бондарева, вице-президент Фонда "Центр стратегических разработок" Владимир Княгинин на панельной сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке".Панельная сессия ”Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке” на Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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На фото (слева направо): генеральный директор ПАО "Соллерс" Вадим Швецов, президент ОАО "АВТОВАЗ" Николя Мор, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, телеведущая Мария Бондарева, вице-президент Фонда "Центр стратегических разработок" Владимир Княгинин на панельной сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа панельной сессии по автомобилестроению глава "Ростелекома" рассказал, что компания планирует создать агрегатор для поездок людей по типу Gett и Uber, но с большим числом видов транспорта.На Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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На панельной сессии по автомобилестроению глава "Ростелекома" рассказал, что компания планирует создать агрегатор для поездок людей по типу Gett и Uber, но с большим числом видов транспорта.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТакже на сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке" выступил глава "АвтоВАЗа" Николя Мор. На фото: представители "Аэрофлота" на ПМЭФПредставители Аэрофлота на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017 в Экспофоруме
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Также на сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке" выступил глава "АвтоВАЗа" Николя Мор. На фото: представители "Аэрофлота" на ПМЭФ
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНиколя Мор сообщил, что "АвтоВАЗ" снизил прогноз по экспорту на 2017 год на 16,7% — до 25 тысяч автомобилей — из-за низкого рынка в Казахстане. При этом в России, как ожидает компания, автомобилей в этом году купят больше.Участники на Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Николя Мор сообщил, что "АвтоВАЗ" снизил прогноз по экспорту на 2017 год на 16,7% — до 25 тысяч автомобилей — из-за низкого рынка в Казахстане. При этом в России, как ожидает компания, автомобилей в этом году купят больше.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа фото: губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью "РИА Новости" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.Губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На фото: губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью "РИА Новости" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкНа полях ПМЭФ глава российского фонда Кирилл Дмитриев рассказал, что Владимир Путин поддержал идею инвестиционного фонда в юанях, который планируют создать РФПИ и Банк развития Китая (China Development Bank).

На фото: посетители ПМЭФ.Посетители на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
На полях ПМЭФ глава российского фонда Кирилл Дмитриев рассказал, что Владимир Путин поддержал идею инвестиционного фонда в юанях, который планируют создать РФПИ и Банк развития Китая (China Development Bank).

На фото: посетители ПМЭФ.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтенд компании Ford на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.Стенд компании Ford на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Стенд компании Ford на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрезентационный стенд Чемпионата мира по футболу - 2018 на Петербургском международном экономическом форуме 2017.Презентационный стенд Чемпионата мира по футболу -2018 на Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Презентационный стенд Чемпионата мира по футболу - 2018 на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа фото: участники бизнес-диалога "Россия — Швеция: инвестиции и инновации как основные точки взаимного роста" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.Участники бизнес-диалога “Россия — Швеция: инвестиции и инновации как основные точки взаимного роста” на Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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На фото: участники бизнес-диалога "Россия — Швеция: инвестиции и инновации как основные точки взаимного роста" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ кулуарах форума кинопродюсер Алексей Петрухин рассказал, что в России снимают две новые части фильма "Вий". В одной из них события происходят в Китае, а в другой - в Индии.На Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В кулуарах форума кинопродюсер Алексей Петрухин рассказал, что в России снимают две новые части фильма "Вий". В одной из них события происходят в Китае, а в другой - в Индии.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГлава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что рабочая группа, в которую входят представители Минкомсвязи, ФСБ и "Ростеха", в июле представит предложения для операторов связи по реализации пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой"). На фото: стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня"Стенд Международного информационного агентства Россия сегодня в Экспофоруме на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что рабочая группа, в которую входят представители Минкомсвязи, ФСБ и "Ростеха", в июле представит предложения для операторов связи по реализации пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой"). На фото: стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня"
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкТакже глава "Ростеха" заявил, что России необходимо приложить максимальные усилия для наращивания доли цифровой экономики.На Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Также глава "Ростеха" заявил, что России необходимо приложить максимальные усилия для наращивания доли цифровой экономики.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа фото: стенд "Почты России" на Петербургском международном экономическом форуме.Стенд Почты России на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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На фото: стенд "Почты России" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГлава Сбербанка Герман Греф заявил, что основатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб признал, что ПМЭФ стал таким же известным и авторитетным, как и ежегодные встречи в Давосе.

На фото: стенд Сбербанка на ПМЭФ.Стенд Сбербанка на выставке на Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что основатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб признал, что ПМЭФ стал таким же известным и авторитетным, как и ежегодные встречи в Давосе.

На фото: стенд Сбербанка на ПМЭФ.
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