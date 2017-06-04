МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка считает, что для "закона Магнитского" нет оснований.

"Закон Магнитского" принят с подачи и со слов (главы Hermitage Capital Уильяма) Браудера и его подчиненных без какой-либо предварительной проверки. То есть "закон Магнитского", на мой взгляд, — это колосс на глиняных ногах. Это Браудер понимает, потому что основы под него нет, то есть доказательств. Поэтому было инициировано дело Prevezon, нашли, на мой взгляд, жертву для того, чтобы доказать через суд, что существовал механизм, который вскрыл Магнитский — хищение, вывода денег из РФ. Реализуя эту свою идею, они нашли жертву, молодого бизнесмена-владельца компании Prevezon Кацыва, инициировали против него иск в прокуратуру", — заявил Чайка в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он сказал, что процесс против компании Prevezon шел почти 4 года и отдал должное американским коллегам, которые имели мужество и высокий профессионализм, понявшим, что нет доказательств виновности компании.

Ранее Федеральный суд в Нью-Йорке утвердил мировое соглашение по делу о легализации денег компании Prevezon Holdings, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв, с властями США, о чем говорилось в судебном постановлении, копией которого располагает РИА Новости.

В мае министерство юстиции США опубликовало на своем сайте документ, из которого следует, что Prevezon Holdings достигла с властями США досудебного соглашения по делу о легализации денег. Prevezon Holdings согласилась выплатить американским властям порядка 5,9 миллиона долларов до 15 мая, когда в федеральном суде в Нью-Йорке были запланированы судебные разбирательства.

Согласно утвержденному судом мировому соглашению, после получения платежа "суд должен вынести постановление о возврате арестованного имущества, а дело должно быть прекращено в отношении всех ответчиков без сохранения за истцом (властями США) права на предъявление иска по тому же основанию".

Дело компании Prevezon Holdings, которая принадлежит Кацыву, было начато в США в сентябре 2013 года. Власти США обвиняли ее в легализации в стране денег, якобы украденных из российской казны. Слушания проходят в Южном окружном суде Нью-Йорка, и обвинение настаивает на том, что первоисточником информации, позволившей завести дело против российской компании, стал основатель и руководитель хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер.

Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках так называемого "дела Магнитского". По словам Браудера, сотрудник Hermitage Capital Management Сергей Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО.

В США был принят так называемый "закон Магнитского", который вводил санкции в отношении лиц, по мнению США, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.