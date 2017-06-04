Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне

МИНСК, 4 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Великобритании, сообщает в воскресенье пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с терактом в центре Лондона от имени белорусского народа и себя лично направил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, а также слова поддержки премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй и всему народу этой страны", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, глава государства отметил, что известие о теракте было воспринято Белоруссии с глубокой болью и скорбью.

"В последнее время Великобритания пережила ряд атак со стороны экстремистов. Убежден, что нет и не будет оправдания действиям, в результате которых гибнут мирные граждане", — подчеркнул Лукашенко.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.