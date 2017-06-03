В ЛНР ликвидировали канал поставки наркотиков с территории Украины

ЛУГАНСК, 3 июн — РИА Новости. Полиция самопровозглашенной Луганской народной республики ликвидировала канал поставки наркотиков с территории, подконтрольной ВСУ, на территорию ЛНР, заявил на пресс-конференции глава МВД ЛНР Игорь Корнет.
Спикер сообщил, что, по данным МВД ЛНР, и.о. начальника райотела подконтрольного ВСУ Марковского района по фамилии Мартынюк создал сеть по производству и поставкам наркотиков на территорию ЛНР.
"Эта сеть включает в себя, прежде всего, поля на которых возделываются наркосодержащие растения…Также поставка этих наркосодержащих растений на нашу территорию", — рассказал Корнет.
Министр заявил, что в схеме по поставкам наркотиков в ЛНР было задействовано большое количество высокопоставленных лиц, в том числе бывших народных депутатов Украины, представителей Нацполиции и СБУ.
"Также мы получаем информацию, что производится вербовка наркозависимых граждан нашей республики, в обмен на наркотики, агентами СБУ и военнослужащими ГУР МО Украины", — уточнил Корнет.
Глава МВД уточнил, что уже возбуждены уголовные дела против лиц, участвующих в данной схеме.