В ЛНР ликвидировали канал поставки наркотиков с территории Украины

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (32)

ЛУГАНСК, 3 июн — РИА Новости. Полиция самопровозглашенной Луганской народной республики ликвидировала канал поставки наркотиков с территории, подконтрольной ВСУ, на территорию ЛНР, заявил на пресс-конференции глава МВД ЛНР Игорь Корнет.

"При проведении оперативных мероприятий нами была проведена удачная "оперативная игра" с одним из сотрудников Национальной полиции Украины", — рассказал Корнет.

Спикер сообщил, что, по данным МВД ЛНР, и.о. начальника райотела подконтрольного ВСУ Марковского района по фамилии Мартынюк создал сеть по производству и поставкам наркотиков на территорию ЛНР.

"Эта сеть включает в себя, прежде всего, поля на которых возделываются наркосодержащие растения…Также поставка этих наркосодержащих растений на нашу территорию", — рассказал Корнет.

Министр заявил, что в схеме по поставкам наркотиков в ЛНР было задействовано большое количество высокопоставленных лиц, в том числе бывших народных депутатов Украины, представителей Нацполиции и СБУ.

"Также мы получаем информацию, что производится вербовка наркозависимых граждан нашей республики, в обмен на наркотики, агентами СБУ и военнослужащими ГУР МО Украины", — уточнил Корнет.

Глава МВД уточнил, что уже возбуждены уголовные дела против лиц, участвующих в данной схеме.