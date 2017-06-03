В ДНР обвинения Киева в обстрелах назвали попыткой отвлечь внимание

ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Украинские силовики делают заявления о якобы обстрелах со стороны ополченцев в Донбассе для отвлечения внимания от собственных нарушений перемирия, сообщил журналистам в субботу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Украинские силовики выбрали следующую тактику: для отвлечения внимания делаются заявления о, якобы, обстреле с нашей стороны, разрушениях и жертвах среди мирного населения, которые в итоге не подтверждаются", — сказал Басурин.

В качестве примера он привел заявление Киева об обстреле Марьинки вечером в пятницу и ранении двух человек. По его словам, после этого начался массированный обстрел территории ДНР.

"Для создания "фейков" за последние пару недель в зону "АТО" прибыло более 25 съемочных групп информационных агентств, из которых более 10 иностранных", — добавил Басурин.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.