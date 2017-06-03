Мексика ответила на жесткие заявления Венесуэлы в свой адрес

МЕХИКО, 3 июн — РИА Новости. Мексиканский МИД в пятницу продолжил пикировку с венесуэльскими коллегами после жестких заявлений главы МИД Венесуэлы Делси Родригес.
"Мексика открыто признает перед миром, что у нее есть проблемы с части бедности, неравенства, насилия и нарушения прав человека… Венесуэла же, напротив, не принимала с 2004 года визитов Межамериканской комиссии по правам человека, несмотря на многочисленные просьбы о таких визитах", — говорится в заявлении мексиканского МИД.
"Если бы Мексика проживала подобную болезненную и трудную ситуацию, как Венесуэла, было бы невозможно объяснить мексиканцам равнодушие международного сообщества", – отметил мексиканский МИД.
В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших составляет порядка 65 человек.