Мексика ответила на жесткие заявления Венесуэлы в свой адрес

МЕХИКО, 3 июн — РИА Новости. Мексиканский МИД в пятницу продолжил пикировку с венесуэльскими коллегами после жестких заявлений главы МИД Венесуэлы Делси Родригес.

Родригес ранее сказала, что, несмотря на решение о выходе из ОАГ, лично будет представлять страну на генассамблее организации в мексиканском Канкуне и поднимет вопрос о пропавших в 2014 году 43 студентах из города Айотсинапа в ответ на заявления Мексики о ситуации в самой Венесуэле. Она пригласила главу МИД Мексики к публичному спору о демократии, правах человека, преступлениях и насилии.

"Мексика открыто признает перед миром, что у нее есть проблемы с части бедности, неравенства, насилия и нарушения прав человека… Венесуэла же, напротив, не принимала с 2004 года визитов Межамериканской комиссии по правам человека, несмотря на многочисленные просьбы о таких визитах", — говорится в заявлении мексиканского МИД.

По мнению официального Мехико, наличие проблем у страны не должно означать, что она должна избегать участия в дипломатических усилиях для решения конфликтов в других государствах, особенно в таких сложных ситуациях, в какой сейчас оказалась Венесуэла с нехваткой еды и лекарств, отказом от выборов, исключением из политики оппозиционной Национальной ассамблеи и лишенными свободы оппозиционерами.

"Если бы Мексика проживала подобную болезненную и трудную ситуацию, как Венесуэла, было бы невозможно объяснить мексиканцам равнодушие международного сообщества", – отметил мексиканский МИД.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших составляет порядка 65 человек.