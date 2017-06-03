Мэр Мехико призвал Трампа пересмотреть выход США из соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп объявляет о решении выхода США из Парижского соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп объявляет о решении выхода США из Парижского соглашения по климату

МЕХИКО, 3 июн — РИА Новости. Мэр мексиканской столицы Мехико Мигель Анхель Мансера призвал президента США Дональда Трампа пересмотреть решение о выходе страны из Парижского соглашения по климату.

"Как глава правительства (Мехико) я подтверждаю наше обещание продолжать совместную работу со всеми странами, которые подписали Парижское соглашение, решение США угрожает всему миру, а эта тема требует ставить общие интересы выше частных", — обосновал Мансера свою просьбу в ходе национальной конференции губернаторов Мексики.

Вечером минувшего четверга, уже после оглашения Трампом решения о выходе из Парижского соглашения, Мансера распорядился подсветить ряд зданий в Мехико в зеленый цвет в знак приверженности города этому документу.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.