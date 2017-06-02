В колумбийском военном штабе рассказали, когда ожидают наступления мира

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Процесс достижения мира в Колумбии вслед за заключением соглашения с повстанцами Революционных вооруженных сил может занять десятки лет из-за присутствия групп накроторговцев и неприсоединившихся к соглашению повстанцев, считает начальник штаба колумбийской армии генерал Хуан Пабло Родригез.

Власти и повстанцы из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) 27 сентября 2016 года подписали историческое соглашение, которое должно было положить конец полувековой гражданской войне в этой южноамериканской стране.

Подписание прошло в торжественной обстановке и в присутствии многочисленных иностранных гостей в колумбийском городе Картахена. Подписи под документом поставили президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер бывших повстанцев Родриго Лондоньо Эчеверри по прозвищу Тимошенко.

"Процесс стабилизации очень сложен. Колумбийцы должны понимать, что это займет какое-то время. Я бы сказал, минимум через десять лет мы сможем продемонстрировать свои достижения и увидеть более конкретные результаты", — сказал Родригез в интервью агентству Рейтер.

"Когда ФАРК (FARC исп. — РВСК) уйдет, другие агрессивные группировки попытаются занять это освободившееся место, и это станет вызовом, с которым столкнутся вооруженные силы и полиция страны", — добавил генерал.

Он пояснил, что несмотря на создание зон демобилизации, некоторые группировки отказываются сдать оружие и продолжают осуществлять трафик наркотиков.

Родригез подчеркнул, что колумбийская армия усиливает контроль над территорией страны с целью предотвратить "появление агрессивных элементов".