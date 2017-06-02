В колумбийском военном штабе рассказали, когда ожидают наступления мира

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Процесс достижения мира в Колумбии вслед за заключением соглашения с повстанцами Революционных вооруженных сил может занять десятки лет из-за присутствия групп накроторговцев и неприсоединившихся к соглашению повстанцев, считает начальник штаба колумбийской армии генерал Хуан Пабло Родригез.
Подписание прошло в торжественной обстановке и в присутствии многочисленных иностранных гостей в колумбийском городе Картахена. Подписи под документом поставили президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер бывших повстанцев Родриго Лондоньо Эчеверри по прозвищу Тимошенко.
"Когда ФАРК (FARC исп. — РВСК) уйдет, другие агрессивные группировки попытаются занять это освободившееся место, и это станет вызовом, с которым столкнутся вооруженные силы и полиция страны", — добавил генерал.
Он пояснил, что несмотря на создание зон демобилизации, некоторые группировки отказываются сдать оружие и продолжают осуществлять трафик наркотиков.
Родригез подчеркнул, что колумбийская армия усиливает контроль над территорией страны с целью предотвратить "появление агрессивных элементов".