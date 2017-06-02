Путин заявил, что сам "иногда думал, что Трамп перебирает"

РИА НОВОСТИ. ПУТИН О ПОЛИТТЕХНОЛОГИЯХ В США: ИНОГДА ДУМАЛ ПРО ТРАМПА ЧТО "ПЕРЕБИРАЕТ", НО ЕГО КОМАНДА ОКАЗАЛАСЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ ДРУГИХ