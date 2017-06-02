Путин заявил, что Россию беспокоит приближение НАТО к ее границам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Россию не может не беспокоить приближение военной инфраструктуры НАТО к ее границам, заявил российский президент Владимир Путин.

"Пока мы видим развитие военной инфраструктуры и приближение этой инфраструктуры к нашим границам, это нас не может не беспокоить. Мы об этом много раз публично говорили", — заявил Путин на ПМЭФ, отвечая на вопрос о существующих спорах вокруг НАТО.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.