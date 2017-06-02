Санкции против России не мешают борьбе с терроризмом, считает Чайка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка считает, что санкции, введенные рядом иностранных государств в отношении России, не мешают РФ в борьбе с терроризмом.

"Я думаю, что нет. Во всяком случае нам они (санкции) не мешают. Наоборот, все понимают, что это зло — страшное для всего мира, и несмотря на какие-либо санкции, у нас идет конструктивный диалог, конструктивная работа", — сказал Чайка журналистам на полях Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос, мешают ли санкции борьбе с терроризмом.

По его словам, санкции не мешают сотрудничеству Генеральной прокуратуры РФ с Израилем, с минюстом которого Чайка подписал соглашение о сотрудничестве.

"Абсолютно нет, великолепно работаем. Разговор конструктивный, деловой был (при подписании меморандума о сотрудничестве с минюстом Израиля), очень много общих точек соприкосновения с нами. То соглашение даст нам возможность не только с прокуратурой активно работать, но и с министерством юстиции Израиля", — сказал Чайка.