Times узнала о возможной отставке Джонсона после выборов в Британии

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Борис Джонсон может покинуть пост министра иностранных дел Великобритании после парламентских выборов, которые состоятся 8 июня, пишет The Times со ссылкой на источники в правительстве страны.

По информации издания, британский премьер-министр Тереза Мэй рассматривает возможность отставки Джонсона с поста главы внешнеполитического ведомства и назначения на его место Дэвида Дэвиса. Последний занимает сейчас должность министра по делам Brexit (выход Великобритании из ЕС – ред.).

В свою очередь, Дэвиса может заменить Бен Гаммер, член палаты общин и генеральный казначей министерства финансов Великобритании. Политик входит в комиссию по Brexit и пользуется расположением премьер-министра, отмечает The Times.

Мэй, однако, будет нелегко подыскать подходящий пост для Джонсона в случае его отставки, пишет газета. В аппарате премьер-министра полагают, что нынешнему министру иностранных дел лучше всего подходит должность председателя Консервативной партии, однако сам Джонсон ранее заявил о нежелании работать в этом качестве, напоминает The Times.

Джонсон был одним из лидеров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза. Теперь критики упрекают министра в том, что после Brexit он оказался неготовым разрешить последовавший кризис, пишет издание.

Впрочем, масштабы кадровых перестановок в новом кабинете министров будут зависеть от того, насколько успешно выступит на выборах правящая Консервативная партия под руководством Терезы Мэй, заключает The Times.

Мэй объявила в апреле о роспуске британского парламента и проведении досрочных выборов. На тот момент Консервативная партия пользовалась поддержкой 48% избирателей, в то время как за лейбористов были готовы отдать свои голоса 24%. Однако, недавний теракт в Манчестере и ряд непопулярных мер, предложенных в программе Консервативной партии, ослабили позиции консерваторов.

Всеобщие парламентские выборы пройдут в Великобритании 8 июня.