Полиция обнаружила машину, которой мог пользоваться манчестерский террорист

ЛОНДОН, 2 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция Манчестера обнаружила и досматривает автомобиль, которым, вероятно, пользовался Салман Абеди, совершивший теракт, жертвами которого стали 22 человека.

"Полиция… обнаружила автомобиль, что, мы считаем, может стать значительным шагом в расследовании. В настоящее время полицейские находятся на месте и осматривают автомобиль. В радиусе 100 метров выставлено оцепление, из соображений безопасности мы просим людей избегать посещения этого района", — говорится в заявлении полиции города.

Одно из расположенных рядом зданий эвакуировали. По заявлению представителя полиции Расса Джексона, обнаруженный автомобиль — Nissan Micra белого цвета. Других деталей не сообщается.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.