Под Киевом задержали россиянина за попытку похитить бывшего гражданина РФ

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Среди задержанных в Киевской области по подозрению в подготовке похищения бывшего гражданина России есть россиянин, который якобы был заказчиком, заявил в пятницу прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранители задержали группу лиц, которые за вознаграждение в 17 миллионов долларов собирались похитить и отправить в Россию бывшего гражданина РФ, ранее переехавшего на Украину из-за якобы преследования на родине.

"Гражданин РФ также есть (среди задержанных – ред.), который является заказчиком… Он задержан и будет доставлен в судебный зал для избрания меры пресечения", — сказал Чибисов на брифинге.

Он также сообщил, что в пятницу один из судов Киева изберет задержанным меру пресечения. При этом прокурор в интересах следствия отказался назвать суд и время судебных заседаний. По этой же причине прокурор не назвал фамилию мужчины, которого якобы собирались похитить.