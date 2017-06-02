Осмаев и стрелявший в него мужчина пришли в сознание

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Раненный в Киеве выходец из Чечни Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на Владимира Путина, и стрелявший в него мужчина пришли в сознание, сообщается в пятницу на сайте украинского телеканала NewsOne со ссылкой на корреспондента.

Накануне пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Правоохранители завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и его жены Амины Акуевой. Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдено три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок". Жена Осмаева заявила, что стрелявший представился журналистом французского издания Le Mond.

По данным телеканала, Осмаев после ранения был прооперирован в киевской больнице №17, там же находится и стрелявший в него мужчина. "Раненые находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. По словам хирурга, который их оперировал, состояние здоровья обоих вызывает оптимизм, поскольку они уже пришли в сознание", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в медучреждение прибыла жена Осмаева. "Здесь присутствуют и несколько народных депутатов, много сотрудников правоохранительных органов охраняют раненых", — сообщается на сайте.

В свою очередь Шевченко в пятницу сообщил в эфире телеканала "112 Украина", что состояние Осмаева стабильное, но тяжелое, он находится в безопасности под охраной. "Его жена дала показания", — сказал он.

Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Адама Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.