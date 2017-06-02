ЛНР заявила о трех нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Украинские силовики три раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
"За сутки украинские силовики 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы 82-мм, гранатометы (СПГ, АГС, РПГ) и стрелковое оружие", — заявили в штабе.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Сокольники и Калиновка. Всего по территории республики было выпущено более 105 снарядов.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что за минувшие сутки ополченцы 28 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, пострадавших и погибших нет.
"Несколько снизив интенсивность вражеского огня на отдельных участках линии соприкосновения, в течение минувших суток противник, тем не менее, 28 раз применял оружие против подразделений ВС Украины", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.
По заявлениям ВСУ, на донецком направлении была спокойная обстановка. Здесь зафиксировано два нарушения перемирия в районе Зайцево и Авдеевки. Восемь нарушений зафиксированы на луганском направлении, утверждают в пресс-центре. Удары в этом районе наносились по Крымскому, Кряковке, Новозвановке и Новоалександровке.
Силовики утверждают, что при обстрелах ополченцы использовали крупнокалиберные минометы, гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие.