ЛНР заявила о трех нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Украинские силовики три раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 1 июня. Обе стороны конфликта заявили о готовности соблюдать перемирие. При этом украинские военные обвинили ополченцев в 28 нарушениях перемирия с полуночи четверга.

"За сутки украинские силовики 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы 82-мм, гранатометы (СПГ, АГС, РПГ) и стрелковое оружие", — заявили в штабе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Сокольники и Калиновка. Всего по территории республики было выпущено более 105 снарядов.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что за минувшие сутки ополченцы 28 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, пострадавших и погибших нет.

"Несколько снизив интенсивность вражеского огня на отдельных участках линии соприкосновения, в течение минувших суток противник, тем не менее, 28 раз применял оружие против подразделений ВС Украины", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.

По данным пресс-центра, больше всего обстрелов пришлось на приморское направление, здесь их зафиксировано 18. Как сообщают силовики, здесь под огнем оказались населенные пункты Широкино, Водяное, Чермалык, Талаковка и Марьинка.

По заявлениям ВСУ, на донецком направлении была спокойная обстановка. Здесь зафиксировано два нарушения перемирия в районе Зайцево и Авдеевки. Восемь нарушений зафиксированы на луганском направлении, утверждают в пресс-центре. Удары в этом районе наносились по Крымскому, Кряковке, Новозвановке и Новоалександровке.

Силовики утверждают, что при обстрелах ополченцы использовали крупнокалиберные минометы, гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие.