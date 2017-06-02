США повернулись спиной к разуму человечества, заявил японский министр

ТОКИО, 2 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Министр окружающей среды Японии Коити Ямамото на пресс-конференции в Токио выразил крайнее разочарование в связи с тем, что "США повернулись спиной к разуму человечества".

"Наконец-то разум человечества пришел к соглашению, и то, что США повернулись к нему спиной в виде принятого президентом (Дональдом) Трампом решения, вызывает глубокое разочарование", — приводит слова министра телекомпания NHK.

Министр отметил также, что с учетом процедур и формальностей объявление о выходе из соглашения и сам выход – не одно и то же, и выразил намерение за оставшееся время постараться убедить США изменить это решение. С учетом необходимых формальностей США смогут официально выйти из соглашения только в ноябре 2020 года.

"Одно объявление о выходе еще не принимает никакой формы. Как только представится случай, я буду убеждать США (пересмотреть решение – ред.)", — сказал министр.

В частности, таким шансом может стать встреча министров окружающей среды стран G7 в Италии 11 июня.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что Соединенные Штаты начнут переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. В частности, указывается, что страны должны стремиться к сведению к нулю выбросов парниковых газов после 2050 года.