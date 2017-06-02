В Белом доме рассказали о процедуре выхода США из соглашения по климату

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Процедура выхода США из парижского соглашения по климату будет проходить в соответствии с положениями сделки, и займёт по меньшей мере один год после завершения действия договора, сообщил журналистам представитель Белого дома.

Таким образом, формально США могут выйти из соглашения только через четыре года.

"Во-первых, процесс выхода будет проходить в согласовании с парижским соглашением. Парижское соглашение должно оставаться в силе в течение трёх лет перед тем, как вы можете направить уведомление о формальном выходе, что займёт по крайней мере год", — сказал американский чиновник.

Он добавил, что во время этого периода США не будут признавать или делать что-либо для выполнения действующего соглашения.

Чиновник добавил, что дальнейший переговорный процесс должен быть определён президентом. Он не смог ответить, какой США видят возможное новое соглашение по климату.