Итальянский министр назвал выход США из соглашения по климату опасным

РИМ, 2 июн — РИА Новости, Сергей Старцев. Министр охраны окружающей среды Италии Джан Лука Галлетти назвал опасным решение Вашингтона о выходе из Парижского соглашения по климату.

"Выбор администрации Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения опасен, потому что делает значительно более сложной борьбу с глобальным потеплением и тем ущербом, который оно наносит планете", — заявил он.

"Чтобы следовать старым представлениям прошлого, Америка сегодня освобождается от моральной ответственности, но останавливает лишь саму себя, а не Парижское соглашение. Обязательства остальных стран теперь должны быть еще более решительными при ином лидерстве — Европы и Китая", — подчеркнул итальянский министр.

Галетти указал, что данная проблематика станет предметом обсуждения на встрече министров охраны окружающей среды стран G7, которая пройдет 10-11 июня в Болонье.