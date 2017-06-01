В Кабуле в ответ на теракт казнят 11 заключенных, сообщили СМИ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани в ответ на теракт в Кабуле 31 мая распорядился казнить 11 заключенных из радикального движения "Талибан"* и террористической группировки "Сеть Хаккани"*, передает телеканал Tolo News со ссылкой на источник.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90 человек, ранения получили 380 человек. Террористическая группировка "Исламское государство" * взяла ответственность за взрыв в афганской столице.

Среди лиц, которые власти намерены казнить, нет Анаса Хаккани, сына основателя группировки "Сеть Хаккани", который, по данным телерадиокорпорации Би-би-си, был задержан в 2014 году.

"Сеть Хаккани" была объявлена США террористической в 2012 году в связи с нападениями на американских военных и на правительственные объекты в Афганистане. Так, боевики группировки атаковали посольство США в Кабуле в 2012 году. "Сеть Хаккани" поддерживает тесные контакты с другими террористическими организациями — движением "Талибан" и "Аль-Каидой".

Спецслужбы Афганистана считают, что в теракт в Кабуле спланировала террористическая группировка "Сеть Хаккани", отметив, что к взрыву может быть причастна разведка Пакистана.