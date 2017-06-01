В Кабуле в ответ на теракт казнят 11 заключенных, сообщили СМИ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани в ответ на теракт в Кабуле 31 мая распорядился казнить 11 заключенных из радикального движения "Талибан"* и террористической группировки "Сеть Хаккани"*, передает телеканал Tolo News со ссылкой на источник."Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в афганской столице.
Среди лиц, которые власти намерены казнить, нет Анаса Хаккани, сына основателя группировки "Сеть Хаккани", который, по данным телерадиокорпорации Би-би-си, был задержан в 2014 году.
"Сеть Хаккани" была объявлена США террористической в 2012 году в связи с нападениями на американских военных и на правительственные объекты в Афганистане. Так, боевики группировки атаковали посольство США в Кабуле в 2012 году. "Сеть Хаккани" поддерживает тесные контакты с другими террористическими организациями — движением "Талибан" и "Аль-Каидой".
Спецслужбы Афганистана считают, что в теракт в Кабуле спланировала террористическая группировка "Сеть Хаккани", отметив, что к взрыву может быть причастна разведка Пакистана.