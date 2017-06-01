ОАГ прекратила заседание, не приняв решения по ситуации в Венесуэле

МЕХИКО, 1 июн – РИА Новости. Заседание глав МИД Организации американских государств (ОАГ) по ситуации в Венесуэле в среду было приостановлено на неопределенный срок без принятия какой-либо декларации, сообщил председательствовавший на заседании глава МИД Гватемалы Карлос Рауль Моралес.

Заседание в Вашингтоне было приостановлено через несколько минут после его возобновления после перерыва, в ходе которого участники пытались согласовать свои позиции, однако консенсуса найдено не было. Глава делегации Багамских островов отметил, что теперь участники продолжат консультации и работу над совместным заявлением, для принятия которого необходимы как минимум 23 голоса.

Изначально были подготовлены два проекта резолюции. Один из них, написанный по инициативе США, Канады, Мексики, Перу и Панамы, предполагал обращение к президенту Николасу Мадуро с просьбой приостановить начатый процесс созыва учредительного собрания, назначить выборы и освободить политических заключенных. Второй проект (инициатива стран Карибского сообщества) предполагал лишь поддержку процесса примирения в Венесуэле и диалога между политическими силами, сообщает новостной портал Nacional.

Во встрече принимали участие представители 34 стран Америки, включая 18 министров иностранных дел. Как отмечает портал Universal, Венесуэла также прислала своего представителя, несмотря на решение Каракаса начать выход из организации и не участвовать в ее мероприятиях.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", число жертв протестов составило уже 69 человек.