В Великобритании недовольны возможным выходом США из соглашения по климату

ЛОНДОН, 1 июн – РИА Новости, Мария Табак. Высокопоставленные представители основных политических партий Великобритании выразили возмущение и разочарование в связи с возможным выходом США из Парижского соглашения по климату, не осудил такой шаг лишь лидер Партии независимости Пол Натталл.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что американский президент принял решение выйти из Парижского соглашения по климату и проинформировал об этом ближайшее окружение. Детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

Во время теледебатов в Кембридже в среду вечером замглавы Шотландской национальной партии Ангус Робертсон заявил, что возмущен намерением Трампа выйти из соглашения.

"Я возмущен этим… Речь идет об одной из самых больших проблем, стоящих перед миром", — сказал Робертсон, выразив сомнения в том, что премьер-министр Тереза Мэй (отказавшаяся принимать участие в предвыборных дебатах) имеет какое-то влияние на политику США.

"Я была бы разочарована таким решением", — сказала, в свою очередь, глава МВД Великобритании Амбер Радд, представлявшая на дебатах правящую Консервативную партию.

Глава Партии Уэльса Леанн Вуд отреагировала на слова Радд: "Тогда скажите ему (Трампу), что он неправ!"

Лидер UKIP Пол Натталл, между тем, заявил, что Трамп "ставит интересы Америки превыше всего, и, если честно, я думаю, что мы тоже должны ставить интересы Британии превыше всего".