В Раде разработали законопроект о языковых квотах для печатных СМИ

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова Виктория Сюмар, заявила, что разработан законопроект, который предусматривает 50% квоту на украинский язык в печатных СМИ.

"Если говорить не об интернет-СМИ, а о прессе, то у нас есть законопроект, предусматривающий 50% украиноязычного контента для печатных СМИ. Я в этом плане сторонник того, чтобы государство пошло путем стимулирования, а не директив. Чтобы мы сделали для соблюдающих эту квоту какие-то налоговые льготы или льготы по распространению", — цитирует Сюмар украинское агентство "Лига".

По ее словам, положения этого законопроекта нуждаются в доработке, так как переплетаются с нормами языковых законов и проектов от кабмина, касающихся печатных СМИ, которые находятся на рассмотрении в комитете по вопросам информполитики.

Верховная рада Украины 23 мая приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Документ еще должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу через четыре месяца со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным. Сейчас этот закон находится на рассмотрении Конституционного суда относительно его конституционности.