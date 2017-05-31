Эксперт: КНДР создаст МБР только через 5-6 лет

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Северокорейская ракетостроительная промышленность, несмотря на демонстрируемые последние годы быстрые темпы развития, в ближайшие пять-шесть лет не в состоянии создать межконтинентальную баллистическую ракету, способную поразить цели на территории США, заявил РИА Новости в среду член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

Так он прокомментировал недавние испытания наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD) США, прошедшие на фоне целой серии ракетных пусков, предпринятых ранее в этом году КНДР.

"Конечно, последние годы северокорейская ракетная отрасль демонстрирует успехи, в частности, были проведены знаковые испытания ракеты средней дальности и испытания ракет на твердом топливе для подводных лодок, которых (ракет) у КНДР ранее никогда не было. Однако МБР это совершенно иной класс ракетных технологий, и Пхеньяну потребуется ну никак не меньше пяти-шести лет, чтобы создать такое оружие", — сказал Мураховский.

Эксперт напомнил, что сегодня Северная Корея располагает ракетами дальностью действия 2,5 тысячи километров, а также проводит испытания ракеты с дальностью действия до 4,5 тысячи километров, в то время как МБР должна поражать цель на расстоянии 8 тысяч километров.

Мураховский также выразил скепсис относительно мнения некоторых экспертов, считающих "оборонку" КНДР способной создать межконтинентальные ракеты и связывающих это с тем, что уже сегодня Пхеньян выводит в космос свои спутники.

"Некоторые приводят доводы, что Северная Корея уже может получить МБР, поскольку ей удалось вывести спутники в космос, но на самом деле разница между космической ракетой-носителем и МБР в плане уровня технологий существенна. Такой ракете нужно не только вывести "полезную нагрузку", но и доставить ее на землю к конкретной цели", — сыронизировал эксперт.